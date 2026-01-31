Kloostri vaatetorni juurde tuleb rookatusega käimla

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Kloostri käimla. Foto: eskiis
Kuula artiklit, 1 minutit ja 3 sekundit
0:00 / 1:3
Kloostri käimla. Foto: eskiis

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) plaanib Kasari jõe ääres asuva Kloostri vaatetorni juurde püstitada rookatusega käimla.

RMK Lääne-Eesti piirkonna külastusala juht Marju Pajumets pöördus Lääneranna vallavalitsuse poole, et selle püstitamiseks luba küsida.

„Kloostri vaatetorn on pärast korrastamist ja puhkekoha ning randumissilla paigaldamist muutunud väga populaarseks külastusobjektiks Matsalu rahvuspargis. Praegu on see ka parima ligipääsuga p

Artikkel jätkub peale reklaami

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT