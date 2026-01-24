RMK ostis looduskaitsemaad

Kuula artiklit, 1 minutit ja 24 sekundit

Foto Kaire Reiljan

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) ostis mullu Läänemaalt 158 442 euro eest viis looduskaitselise maa tükki kogupindalaga 22,17 hektarit. Üle Eesti ostis RMK eraomanikelt 911 hektarit looduskaitsemaid kokku 10,2 miljoni euro eest.

Kaheksa aasta jooksul on RMK looduskaitselisi maid ostnud üle 30 miljoni euro eest kokku 2500 hektarit. Läänemaalt on selle ajaga soetatud 11 maatükki kogupindalaga 73,05 hektarit kokku 585 192 euro eest.

„Mis puudutab plaane looduskaitseliste maadega, siis RMK roll on looduskaitselisi väärtusi seal hoida,” ütles RMK pressiesindaja Andra Nõlvak.

Riik võib osta