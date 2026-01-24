Keeletark: luud käes ja kaheksakujuline – see on lumememm

Lumememm. Foto: Tiina Kelviste

18. jaanuaril oli rahvusvaheline lumememmepäev. Sel puhul kutsus lumememmi meisterdama näiteks Oru Õnneteater, aga lumememmi tehti ka lasteraamatukogu aiale.

Miks on lumememmepäev just 18. jaanuaril? Põhjus on väga lihtne. Number 8 meenutab lumememme ja 1 tema käes olevat luuda. Tegemist on küllaltki uue tähtpäevaga: lumememmepäeva on peetud alates 2010. aastast.

Mall Hiiemäe koostatud väljaandest „Endis-Eesti elu-olu” selgub, et lumememm tehti vanasti õuele või aeda rebaste hirmutamiseks.

Lumememme saab teatavasti teha sulalumest. Aga kas sulalumi pakib, hakkab kokku või mätsib