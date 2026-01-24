Lääne-Nigula peab leidma uue volikogu esimehe

Volikogu esimees Mikk Lõhmus (vasakul) taandas end umbusaldamise arutelus ja volikogu juhtimise võttis üle aseesimeesHardi Rehkalt. Foto: Juhan Hepner

Lääne-Nigula vallavolikogu 13 liiget avaldas neljapäeva õhtul umbusaldust vallavolikogu isamaalasest esimehele Mikk Lõhmusele.

Volikogu istungil hääletasid umbusalduse poolt koalitsiooni moodustanud valimisliidu Oma Inimesed, sotsiaaldemokraatide ja EKRE volinikud. Vastu oli üheksa opositsioonis olevat Isamaa saadikut. Mikk Lõhmus ise taandas ennast selle päevakorrapunkti arutamisest.

Umbusaldusavalduse andis volikogu detsembriistungil sisse vallavolikogu liige