Jäätmereform tekitab omavalitsustes veel segadust

Prügiauto Haapsalus. Foto: Malle-Liisa Raigla

Äsja jõustus jäätmereform, mille eesmärk on ringlusesse võtta senisest rohkem jäätmeid ja suurendada jäätmeturul konkurentsi. Mida reform endaga kaasa toob, Läänemaa omavalitsustest veel öelda ei osatud.

„Kõik peavad end veel asjadega kurssi viima,” ütles Lääne-Nigula valla keskkonna spetsialist Aivi Heinleht.

Reformi järgi on plaan muudatustega pihta hakata järk-järgult vastavalt sellele, kuidas omavalitsustel praegu kehtivad hanked lõppevad.

„Järgmise viie aasta jooksul hakkame samm-sammult üle minema uuele jäätmehoolduse süsteemile, kus inimesele on sorteerim