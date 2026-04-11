Alveri preemia saab uusarendus ja vanalinna eramu

Haapsalu linnavalitsus annab tänavu välja kaks Hans Alveri auhinda – need saavad Marienholmi uusarendus ja Suur Mere 18 eramu.

„Mõlemad objektid on head näited sellest, kuidas läbimõeldud arhitektuur ja kvaliteetne teostus rikastavad Haapsalu linnaruumi,” ütles Haapsalu aselinnapea Anneli Haabu.

Marienholmi arenduse puhul tõstis linnavalisuses kokku pandud komisjon esile kaasaegset arhitektuurset tervikut, mis on andnud uue elu ligi 30 aastat kasutuseta seisnud poolsaarealale. Kaasaegne arhitektuur on oskuslikult sobitatud ajaloolisse ja looduslikku keskkonda ning mereäärne ala on avatud avalikkusele, tugevdades sellega Haapsalu kui kuurortlinna identit