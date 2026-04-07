Haapsalu viib sõpruslinnale kaheksanda abisaadetise

Haapsalu abisaadetis Umanile 2022. aastal. Foto: Tõnu Parbus

Ligi kuu aja pärast viivad Haapsalu linnavalitsus ja Rotary klubi Haapsalu sõpruslinna Umanisse kaheksanda abisaadetise. Sel korral on lubanud Rotary klubi president Raul Sas juba annetada kaubiku, maasturi ning inva- ja abivahendeid.

Oma panuse annavad samuti haiglad. Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus on lubanud annetada mähkmeid, Läänemaa haigla narkoosiaparaadi, kaks hingamisaparaati ja operatsioonilaua.

Haapsalu trükikoda saadab printerid ja trükimasinad, Scandium Kinnisvara ja Helland Baltic elektritööriistu ning Inseneriteenused k