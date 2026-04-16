Politsei otsib endiselt kadunud Greetet

Politsei palub abi Läänemaal Koluvere külas kadunud 79-aastase Greete asukoha tuvastamisel.

Naist nähti viimati 10. aprillil Koluvere–Laukna vahelisel teel kella 13.00 paiku. Naine liikus Laukna suunas. Politseile teadaolevalt ta Laukna külla ei jõudnud.

Politsei palub abi kõigilt sõidukijuhtidelt, kes liikusid 10. aprillil ajavahemikus 11.30–14.00 Koluvere–Laukna vahelisel teel (Märjamaa–Koluvere tee 21.–25. km). Palume kontrollida pardakaamerate salvestisi ning kui neilt on näha otsitavat naist või tema liikumissuunda, teatada sellest viivitamatult politseid helistades 112.

Naine lahkus Koluvere külas päevakeskuse juurest 10. aprillil kella 11 paiku. Siiani ei ole naine koju naasnud ning telefoni tal kaasas ei ole. Oma terviseseisundi tõttu ei pruugi ta ümbritsevat hästi tajuda ja võib vajada abi.

Politsei on kontrollinud naise võimalikke viibimiskohti, kuid seni tulutult. Samuti on kontrollitud haiglat, kuid seal ta ei viibi.

Greetel on tumedamad hallid, õlgadeni ulatuvad juuksed. Seljas võib tal olla musta värvi jope, millel on sees kollane vooder. Peas kannab ta sinise ja valgega kootud mütsi. Jalas võivad olla mustad retuusid valge mustriga ning sinised Crocsi jalanõud. Lisaks on tal kaasas käimiskepid.

Politsei palub kõigil, kellel on infot naise asukoha osas või kes on teda näinud, sellest teada anda helistades numbril 112.