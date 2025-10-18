Politsei otsib Läänemaal kadunud 67-aastast Antsu

Kuula artiklit, 0 minutit ja 48 sekundit 0:00 / 0:48

Politsei palub abi Läänemaal kadunud Antsu leidmisel.

Politseile anti eile õhtul teada, et Antsu nähti viimati 8. oktoobril, mil ta lahkus tuttava juurest Koluveres oma koju Kullamaa suunal. Meest aga kodus pole ja tema telefon on välja lülitatud. Politsei on suhelnud mehe lähedastega üle kontrollinud mehe võimalikud viibimiskohad ning jätkanud otsingutega, kuid seni ei ole õnnestunud Antsu leida.

Ants on umbes 170cm pikk, suurema kehaehitusega, hallide juuste ja siilisoenguga. Seljas oli tal punase ja sinisega jope ning jalas sinised spordijalanõud.

Politsei palub kõigil, kes on Antsu näinud, anda sellest teada häirekeskuse numbril 112.