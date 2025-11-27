Politsei otsib Haapsalus kadunud 86-aastast Innat

Kuula artiklit, 0 minutit ja 43 sekundit 0:00 / 0:43

Politsei palub abi 86-aastase Inna leidmisel, kes lahkus pühapäeval, 23. novembril Haapsalus oma ööbimiskohast ning pole sinna naasnud.

Politsei on suhelnud Inna lähedaste ja tuttavatega ning kontrollinud võimalikke viibimiskohti, kuid seni pole õnnestunud tema asukohta kindlaks teha.

Inna on lühikest kasvu ning tal on lühikesed hallid juuksed. Tal on seljas must jope, roosa pildiga müts, mustad püksid ning valge äärega mustad jalatsid. Naine võib viibida taaraautomaatide läheduses ja kanda kaasas taarakotte.

Politsei palub kõigil, kes on Innat näinud, anda sellest teada häirekeskuse numbril 112.