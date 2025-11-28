Arsise kellade ansambli jõulutuur peatub selgi aastal Haapsalus 21. detsember

Kuula artiklit, 1 minutit ja 34 sekundit 0:00 / 1:34

Foto: Arsise fotoarhiiv

Arsise kellade ansambli jõulukontsert pakub äratundmisrõõmu ja puudutab südant.

Selleaastane jõulutuur viib Arsise mängijad Märjamaale, Viljandisse, Tartusse, Tallinnasse ning Haapsallu, kus käsikellad löövad särama ja helisema neljandal advendipühapäeval, 21. detsembril kell 17 toomkirikus.

„Tänavuse jõulukontserdi kavasse oleme kokku kogunud muusikalised pärlid maailma- ja jõuluklassikast,” sõnas Arsise kellade ansambli looja ja dirigent Aivar Mäe. „Kontserdi „Jõulud käes” kavast leiab tuntud ja armsaid lugusid, mis pakuvad äratundmisrõõmu ning puudutavad südant. Mängime Chopini, Brahmsi ja Debussy loomingut, aga ka teoseid, mida jõuluajal ikka ja jälle kuulda tahetakse, ning Arsis esitab neid alati rõõmuga.”

Arsise jõulukontsertide traditsioon sai alguse 32 aastat tagasi, kui esimesed käsikellad Eestisse saabusid. Tänaseks on Arsis kasvanud mitme koosseisu jagu, tuuritanud maailmas ja andnud üle tuhande kontserdi. Jõuluaja esinemised kodupublikule on alati olnud täis soojust ja häid emotsioone ning just seda aega ootavad ansambliliikmed igal aastal pikisilmi.

Parafraseerides tänavuse jõulukontserdi pealkirja: ootame teid kontserdile, kui jõulud käes! Piletid on saadaval Piletilevis ja enne kontserti kohapeal. Lisainfo: arsis.ee.