Lääne Elu laupäeval, 29. novembril

Keskmine läänlane teenib veidi üle 1400 euro kuus

Statistikaameti andmeil oli kolmandas kvartalis Läänemaa mediaanpalk 1423 eurot, mis jääb Eesti keskmisele 300 euroga alla.

Tarvi Sits – teerulli asemel tuleb võtta õmblusmasin

Aasta tagasi Lääneranna vallavalitsust Põhja-Koreaga võrrelnud Sitsile andis hääle 150 inimest, mis oli kolmas tulemus senise vallavolikogu esimehe Armand Reinmaa ja valimised võitnud Silvia Lotmani järel.