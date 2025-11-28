Lääne Elu laupäeval, 29. novembril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 33 sekundit
Keskmine läänlane teenib veidi üle 1400 euro kuus
Statistikaameti andmeil oli kolmandas kvartalis Läänemaa mediaanpalk 1423 eurot, mis jääb Eesti keskmisele 300 euroga alla.
Tarvi Sits – teerulli asemel tuleb võtta õmblusmasin
Aasta tagasi Lääneranna vallavalitsust Põhja-Koreaga võrrelnud Sitsile andis hääle 150 inimest, mis oli kolmas tulemus senise vallavolikogu esimehe Armand Reinmaa ja valimised võitnud Silvia Lotmani järel.
