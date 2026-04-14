Politsei otsib Koluveres kadunud 79-aastast Greetet

Kuula artiklit, 1 minutit ja 6 sekundit 0:00 / 1:6

Politsei palub abi Läänemaal Koluvere külas kadunud Greete asukoha tuvastamisel.

Politsei sai täna teate, et Koluvere külas on kadunud Greete, keda viimati nähti reedel 10. aprillil kella 11 paiku Koluvere külas päevakeskuse juures. Siiani ei ole naine koju naasnud ning telefoni tal kaasas ei ole. Oma terviseseisundi tõttu ei pruugi ta ümbritsevat hästi tajuda ja võib vajada abi.

Politsei on kontrollinud naise võimalikke viibimiskohti, kuid seni tulutult. Samuti on kontrollitud haiglat, kuid seal ta ei viibi. Naine võib liikuda Kullamaa või Laukna poole.

Artikkel jätkub peale reklaami

Greetel on tumedamad hallid, õlgadeni ulatuvad juuksed. Seljas võib tal olla musta värvi jope, millel on sees kollane vooder. Peas kannab ta sinise ja valgega kootud mütsi. Jalas võivad olla mustad retuusid valge mustriga ning sinised Crocsi jalanõud. Lisaks on tal kaasas käimiskepid.

Politsei palub kõigil, kellel on infot naise asukoha osas või kes on teda näinud, sellest teada anda helistades numbril 112.