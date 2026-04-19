Martna maadlejad tõid Jõudi meistrivõistlustelt medaleid

Martna maadlejad. Foto Jarko Danilov
Laupäeval Tapal peetud Eestimaa spordiliidu Jõud meistrivõistlustel maadluses tõid Marta maadlejad koju neli medalit.
Nooremate poiste vanusegrupis võitis Joonas Tammemägi (-41kg) kuldmedali nii Kreeka-Rooma kui ka vabamaadluses. Imre Reppo (-60kg) saavutas Kreeka-Rooma maadluses teise ja vabamaadluses neljanda koha.
Täiskasvanute vanuseklassis oli Jarko Danilov (-87kg) kolmas. Kahjuks sai Jarmo Danilov (-77kg) kohe alguses vigastuse ja pidi edasisest võistlusest loobuma.
