Mia-Jessica Mölder sai EM-il pronksmedali

Pronksimatši võitnud Mia-Jessica Mölder. Foto Eesti maadlusliit / kuvatõmmis
Lääneranna spordikooli maadleja Mia-Jessica Mölder võitis Bulgaarias peetavatel U15 Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali
Naistemaadluses kehakaalus -54 kg võistelnud Mölder seljatas kaheksandikfinaalis Poola maadleja. Veerandfinaalis pidi Mölder punktidega 2:9 tunnistama Itaalia maadleja paremust, aga kuna vastane jõudis finaali sai Mölder edasi võistelda lohutusringis.
Lohutusringis võitis 6:2 ja seljaga moldovlast ning pääses maadlema medalile. Pronksi kindlustas Lääneranna spordikooli õpilane seljatades pronksimatšis Iisraeli sportlase Sofie Gonorevsky.
Naistemaadluses oli edukas ka teine Lääneranna spordikooli esindaja, ke
