Priit Mäeorg teenib Eesti Jalgpalli Liidu hõbemärgi

Priit Mäeorg. Foto erakogu

Kõmsilt pärit ja Virtsus jalgpalluriteed alustanud Priit Mäeorg saab Eesti jalgpalli liidu suure tunnustuse - esimese eestlasena Eesti rannajalgpallikoondises sada mängu mänginud Mäeorg Eesti jalgpalli liidu hõbemärgi.

EJL hõbemärk antakse alates 2004 aastast inimestele kelle panust Eesti jalgpalli peetakse erakordseks. Liidu pressiteates seisab: "Mäeorg alustas jalgpalliteed Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubis, veel on ta mänginud Tallinna FC Floras, HÜJK Emmastes, Nõmme Kaljus. Rannajalgpallis on ta esindanud ainult Nõmme klubi. Lisaks mängis ta aastatel 2012 ja 2013 rannajalgpalli ka Brasiilias."

Mäeoru kõrval teenib hõbemärgi ka teine rannajalgpallur, Kristian Marmor.

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