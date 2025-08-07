Virtsu tuleb rannajalgpalli karikaturniir

Homme kl 18 kogunevad jalgpallihuvilised Virtsu kooli staadioni väikesele liivaväljakule, et mängida rannajalgpalli. Algab Eesti rannajalgpallilegendi Priit Mäeoru II karikaturniir rannajalgpallis.

Mäeorg alustas sportimist Kõmsi algkoolis ning jätkas õppimis- ja sporditeed Virtsu põhikoolis, kuni siirdus õppima ja treenima Tallinna. Jalgpalli mängimist alustas ta Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubis, kus treenis kuus aastat ja mängis viiel hooajal Eesti noorte meistrivõistlustel.

Pealinnas jõudis Mäeorg tavajalgpallurina 2008. aastal Nõmme Kalju särgis Premium liigasse. Sama klubi esindajana alustas ta siiani kestvat pikka rannajalgpallurikarjääri. Vahepealsed aastad viisid ta ka kahel talvel rannajalgpallitarkusi oma