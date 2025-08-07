Reedel algav Valge Daami aeg tuleb perekeskne

Valge Daami aeg täidab Haapsalu käsitöölaada, kontsertide, uue vabaõhulavastuse, mootorrattasõu, viikingilaagri, pitsipäeva ja palju muuga.

Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi ütles, et tänavuse Valge Daami aja märksõnaks on perekesksus. „Valge Daami aeg on näidanud, et sinna tullakse peredena ja lastega. Sel aastal on sellega seoses ka kaks suuremat perekontserti,” lausus Murumägi.

Ta tõstis esile Hanna-Liina Võsa kontserti „Sõpradega koos”, mis algab laupäeval kell 12 promenaadi kõlakojas ja pühapäeva keskpäeval samas paigas peetavat kontserti „Pidu loomariigis”, kus astub üles Saara Pius.

Viikingilaager mere ääres

Laupäeval peetakse promenaadi tantsupaviljoni juures kell 12–14 lastelaata ning laupäeval ja pühapäeval esineb seal lasteteater Trumm. Promenaadi pargis ja Aafrika rannas on näd