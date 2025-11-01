Gülnar Murumägi: vaatan huvi ja põnevusega, mis juhtuma hakkab

Reedel pani ligi 30 aastat Haapsalu kultuurikeskust juhtinud Gülnar Murumägi kultuurimaja ukse oma selja taga kinni, et hakata pensionipõlve pidama.

Kolmapäeva pärastlõunal istus Murumägi oma kabinetis ja tõmbas otsi kokku – osa kaste põrandal oli juba asjadega täitunud, osa veel tühjad. „Ma ei ole kahjutunnet tundnud. Ühel hetkel tuleb kõigil ära minna,” ütles ta ja lisas, et on lahkumismõtet veeretanud tegelikult juba mõnda aega. Murumägi on seda meelt, et pensionile tuleb jääda siis, kui on veel jaksu ennast huvitavate asjadega tegelda.

„Nüüd see otsus tuli, ja seda täiesti sõltumata poliitikast,” sõnas Murumägi. Ajal, kui ta oma lahkumi