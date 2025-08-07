Malevlased töötasid Nõval ja Noarootsis

15 Lääne-Nigula valla noort tegi noortekeskuse korraldatud noortemalevas Nõval ja Noarootsis nädal aega heakorratöid.

Noarootsis korrastasid malevlased vana Hosby kalmistut ja Pürksi mõisa parki ning tegid värvimistöid lasteaia ja kooli juures. Nõval värvisid noored bussipaviljoni ning tegid heakorratöid Nõva mõisa ümbruses ja surnuaias. „Viimasel päeval külastasime Roosta randa, kus malevlased korjasid prügi rannas ja selle ümbruses,” rääkis rühmajuht Karmen Aavik.

Malev kulges rühmajuhi sõnul sujuvalt. „Malevlased olid motiveeritud ja töökad,” kiitis Aavik. Ka tööpäevadele järgnenud tegevused olid tema sõnul mitmekesised ning nende kava k