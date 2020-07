Lugeja küsib: kuidas tohivad suvemalevlased maasikaid korjata?

Lugeja küsib: minu 16aastane tütar on sel aastal esimest korda malevas. Nad saadeti maasikaid korjama. Eile telefonis ütles ta, et nad korjavad maasikaid kõhuli lavatsil olles. Kas nii noored lapsed võivad sedasi korjata, kael jääb ju kangeks?

Vastab tööinspektsiooni tööinspektor Kerttu Sepp: Maasikate korjamine ning muud sarnased põllumajandustööd on lastele ja noortele sobilikud, kuid siin tuleb tööandjal arvestada nii laste vanuse kui töökorraldusega.

Lavatsil olles ei tohi maasikaid korjata alla 15aastased. Vanemate laste ja noorte puhul tuleb töid korraldades läbi mõelda mitu asjaolu. Esiteks, kui kiiresti liigub lavatsit vedav traktor? Masin tohib liikuda nii kiiresti, kui aeglane on lavatsi kõige aeglasem korjaja. Lapsed peavad teadma, et kui nad ütlevad stopp, jääb traktor kohe seisma. Teiseks, puhkepause tuleb teha iga tunni järel, et lapsed saaksid end sirutada, juua vett, käia tualetis jmt. Kolmandaks tuleb läbi mõtelda, kuidas teisaldatakse täis korjatud maasikakastid, et noored liiga raskeid asju tõstma ei peaks.

Oleme sel suvel saanud mõned vihjed lavatsilt maasikate korjamise kohta. Seniste kontrollide käigus oleme aga näinud, et noorte vajadustega on tõesti arvestatud. Ka noored ise ütlevad, et käsikorje on nende jaoks raskem, kuna töötada tuleb pidevas sundasendis (kummargil), otsese päikese käes ning maasikaaluseid tuleb teisaldada (kuni 5 kg). Lavatsi peal aga ei paista päike otse peale ning õhuvahetus on hea. Samuti ei pea tõstma raskeid kaste, kuna lavatsil on täisealine korrapidaja, kes kaste tõstab.

Tööandjatele paneme südamele, et kui olete töökorralduse noortest lähtuvalt läbi mõelnud, juhendage kindlasti noori, et nad oskaksid ohutult tööd teha ning ei pingutaks üle. Kutsume ka vanemaid üles hoolega jälgima, kas töö on teie lapsele sobiv – teie teate oma last kõige paremini. Meie ühine soov on, et esimene töökogemus oleks heaks alguseks pikale ja ohutule tööelule.