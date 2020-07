Juhtkiri: kes teeb, see vastutab

Valitsus on pärast rangete käskude ja keeldude aega teinud kannapöörde ning andnud oma tööandjatele ehk Eesti elanikele terve riigi suuruse vabaduse ja vastutuse määrata ise oma käitumisega, kas ja milline tuleb Maarjamaal koroonaviiruse teine laine. Kuidas muidu tõlgendada eriolukorra järgset hajutamise nõuet, mida tuleb rakendada siis, kui see osutub võimalikuks.

Inimeste käitumine on suuresti etteaimatav. Seepärast ei tohiks olla ka liiga suureks üllatuseks, et pärast eriolukorra lõpetamist, mis langes kokku imeilusate soojade ilmade saabumisega, käituvad inimesed kui rõõmsad kevadised vasikad, kes lõpuks ometi karjamaale on lastud. Ega selles olegi midagi taunimisväärset, kui lisaks saabunud vabadusele poleks unustatud sellega kaasnevat kohustust tagada enda ja teiste ohutus. See on koht, kus igaühel tuleks peeglisse vaadata ja iseenda käest valju häälega küsida, millal ta viimati poes või mõnes muus avalikus kohas käsi desinfitseeris.

Suviste nädalavahetuste sumedad õhtud ja ööd on juba näidanud, et muidu personaalse ruumi puutumatuse usku ja alalhoidlik eestlane ei taha enam hajutada, vaid kokku tulla. Seda ka siis, kui on teada, et suvitusperiood toob endiselt hingitseva koroona kiuste mudalinna aina rohkem sise- ja välisturiste, kes vähemalt enda teada on viirusest puutumata.

Muidugi ei saa lõpmatuseni kodus istuda ja majandust suretada, kuid elementaarne enesealalhoiuinstinkt peaks siiski säilima. Terviseameti Läänemaa esinduse vaneminspektor Lea Kiis tuletas meelde ka seda, et igal ürituse korraldajal või kohvikupidajal on kohustus anda inimestele võimalus end koroonaviiruse eest kaitsta. See tähendab, et peab tagama hajutamise nõude täitmise ja võimaluse käsi desinfitseerida. Kui ühte või teist mingil põhjusel pole, peaks süttima hoiatav punane tuluke. Teise koroonalainega ähvardav sügis ei ole enam kaugel.