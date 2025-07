Ajalookonverents tegi kummarduse Mati Mandlile

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 54

AjalookonverentsKaire (68) Foto Kaire Reiljan AjalookonverentsKaire (69) Foto Kaire Reiljan AjalookonverentsKaire (72) Foto Kaire Reiljan

Läänemaa muuseumi ajalookonverents, toimetised ja arheoloogianäitus olid pühendatud juunis 80aastaseks saanud arheoloog Mati Mandelile.

Konverentsi ettevalmistused olid käinud saladuskatte all, et päevakangelane sellest aimu ei saaks. Ja saladust õnnestus pidada. „Ma aimasin, et midagi tehakse, aga et nii vägevat, see on küll täielik üllatus,“ ütles Mandel päeva lõpuks.

Eriti liigutatud oli Mandel linnusemuuseumi põhjatiiva kolmes esimese korruse ruumis avatud arheoloogianäitusest, kus on väljas leiud viimase poole sajandi jooksul Mandeli poolt läbi viidud arheoloogilistelt kaevamistelt Lihulas, Ehmjas, Uuglas, Ahlis, Maidlas ja mujalgi.

Näituse koostaja, Mandeli õp