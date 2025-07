Keeletark: murre – vigane keelepruuk või väetis keelepõllul?

Laulu- ja tantsupidu „Iseoma” keskendub murretele, murdumisele ja ajale.

Murre on paikkondlik keelekasutus. Murre on aga enne tähendanud vaevaliselt ja veidralt kõnelema, kehva keeleoskust, näiteks „Murrab kielt ja reagib niisukest teist muodi” (Hageri). Murdekeelde, eelkõige lõunaeesti keelde, on erinevatel põhjustel varem suhtutud halvustavalt. Otto Wilhelm Masing võrdles Tartu murret suisa „koerteklähviga”.

Johannes Aavik pidas lõunaeesti keelt vaeseks. 1927. aasta Kasvatuses nr 10 kirjutati: „