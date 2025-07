Haapsalu üüriturg elavneb

Kinnisvara24 statistikast selgub, et Haapsalus on üürikorterite pakkumiste arv kasvanud, hind ja üüritootlikkus aga langenud.

Sama statistikat kinnitas Haapsalu maakler Annely Sermat. „Näen, et maksejõud on kehvem,” ütles ta.

Sermat tõi välja, et varem lühiajaliseks üürimiseks mõeldud külaliskorterid on liikumas pikaaegsele üüriturule ja sellega on üüripakkumiste arv suurenenud. Suurem pakkumiste arv toob aga üürihinna alla. „Pakkumisi on palju, soovijaid pole,” ütles Sermat.

Seda, et lühiajalist üürimist soovitakse Haapsalus lõpetada, rääkida ka Haapsalu maakler Katrin Annus. Tema sõnul