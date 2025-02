Läänemaa haritav maa on jõudmas lõpptarbija kätte

Põllumaad on turul vähe, seda on keeruline soetada ning selle hind üha tõuseb.

Põllumajandusmaade turul on viimastel aastatel olnud jõuline hinnatõus, kuid tehingute harv on pidevalt vähenenud. Põhjus on haritava maa üleüldine nappus.

„Haritav maa on lõpptarbijate käes ja need enam edasi ei müü,” ütles Aarete Kinnisvara juhatuse liige Silvi Merilo.

Haritava maa tehingute arv nii Läänemaal kui ka Lääneranna vallas väheneb pidevalt, näiteks 2022. aastaga võrreldes oli see 2024. aastal kolm korda väiksem. Tehingute arvu vähenemise kõrval on hinnad pigem tõusutrendis, kuid siinkandis siiski madalad. „Põllumajandusmaa hektari mediaanhind Tartumaal on 7800, meil 5800,” tõdes Merilo.

„Aga pole ju pakkumist!” põhjendab haritava maa tehingute vähesust OÜ Kinnisvara Vahenduskeskus maakler Katrin Annus. „Kui midagi müüa pole, siis ei saa ju osta. Kel on prae