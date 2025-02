Läänemaa lasteaedade koostöö sai uue hingamise

Mullu märtsis asutatud Läänemaa alushariduse juhtide ühendus püüab aktiivselt hariduselu kujundamises osaleda ja alusharidustöötajate professionaalsete oskuste arendamist toetada.

Piirkondlikud hariduskorralduse muudatused on viinud mitme lasteaia tegevuse ümberkorraldamiseni ja lasteaedade ühtse juhtimise alla viimiseni. Kui varem oli maakonnas 16 lasteaia tegevuskohta, siis nüüdseks on lasteasutuste arv vähenenud kuuele. Vastavalt on vähenenud ka lasteaiajuhtide arv, mis on toonud endaga kaasa suurema vajaduse koostööks ja kogemuste jagamiseks.

Üks suurima osalejaskonnaga algatusi on olnud Läänemaa lasteaiaõpetajate suvepäevad, mis on pakkunud õpetajatele võimalust ühendad