Kinnisvaraturul valitseb haudvaikus

Selle aasta esimeses kvartalis on Läänemaal müüdud vähem kortereid kui aasta tagasi, mil kinnisvaraturul juba valitses vaikelu.

Maa- ja ruumiameti andmeil on tänavu esimeses kvartalis Haapsalus tehtud poole vähem kinnisvaratehinguid kui aasta eest. Haapsalu maakleri Katrin Annuse sõnul ei tõota ka teine kvartal tulla palju parem. „Järelturg sisuliselt seisab,” ütles ta.

Mullu tehti Haapsalu linnas esimeses kvartalis 38 korteritehingut, tänavu on neid olnud 21. Seejuures on aastaga keskmine ruutmeetri hind pisut langenud, kuid mediaanhind tõusnud. Annuse sõnul on nende kahe hinna erinevust mõjutanud kõrge hinnaga uusarendused.

Uusarenduste mõju on Haapsalu kinnisvaraturul Annuse sõnul tunda veel paar aastat, kuid siis saavad need müüdud ja uusi kohe juurde tulemas ei ole. Maakler lisas, et uusarenduste ja ka Haapsalu v