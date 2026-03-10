Haapsallu kerkib uus kortermaja

Kreutzwaldi 11. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalus Kreutzwaldi 11 aastaid tühjalt seisnud majas müüakse juba kortereid; aasta pärast peaks maja välja nägema hoopis teistsugune.

Ehkki praegu ei viita aastaid tühjalt seisnud majas miski sellele, et aasta pärast võiksid seal olla 30–140ruutmeetrised nüüdisaegsed elamispinnad, müüb Haapsalu kinnisvaramaakler Annely Sermat majas kortereid. Sermati sõnul on ostuhuvilisi olnud kümmekond, üks korter on juba müüdud ja üks broneeritud.

Esialgu on kaubaks läinud esimesel korrusel asuvad ühe- ja kahetoaline korter. Sermati sõnul pelgab Haapsalu ostja paberil korteri ostmi