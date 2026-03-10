Veekeskuse uksed on lahti veel mai lõpuni

Haapsalu veekeskus. Foto: Juhan Hepner

Kuu alguses 23. tegutsemisaastat tähistanud Haapsalu veekeskus töötab senisel kujul veel mai lõpuni, misjärel on maja üle aasta remondis.

„Praktiliselt on plaan ehitada uus ujula,” ütles Haapsalu spordibaaside juht Sulev Vare.

Praegusest veekeskusest jäävad alles kandekonstruktsioonid ja basseinide betoonosa. Kõik muu on plaanis ehituse käigus välja vahetada. Lisaks on plaan ehitada ujula staadionipoolsele küljele 0,9meetrise sügavusega laste ujumise algõpetuse bassein, mis on viis meetrit lai ja kümme meetrit pikk.

Veekeskusele lisatav uus bassein on ujumistreeneri ja