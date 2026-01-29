Soomlased ja rootslased müüvad Läänemaale soetatud kinnistuid

Välismaalased müüvad kinnisvara rohkem kui ostavad. Foto: Malle-Liisa Raigla

Läänemaal oli välismaalastega tehtud kinnisvaratehingute osakaal maa-ameti statistika järgi madalam kui kogu Eestis ja välismaalased olid peaasjalikult müüjate seas.

Kogu Eesti kinnisvaratehinguist tegid välismaalased mullu 17 protsenti, Läänemaa omadest üheksa protsenti. Seejuures müüsid välismaalased Läänemaal asuvaid kinnistuid neli korda rohkem kui ostsid.

Mullu tehti maa-ameti andmeil Läänemaal 2486 kinnisvaratehingut, millest 226 olid välismaalastega. Neist 183 korral oli välismaalane müüja ja 43 korral ostja. Ka üle-eestiline statistika näitab, et välismaalased tegid kuus korda rohkem müügi- kui ostutehinguid.

Artikkel jätkub peale reklaami

Soomlased müüsid kinnisvara mullu 44 korral ja ostsid viiel korral. Müügiteh