Tänavaküsitlus: kas ja millega toidate aialinde?

Kas ja millega toidate aialinde?

Allar

Kuidas kunagi. Panen mingit linnutoidusegu. Poest ostan. Talvisel aialinnuvaatlusel pole osalenud.



Linda

Ei. Ma elan kortermajas ja mul ei ole seda võimalust.



Heli

Ei toida, sest nad kakavad igale poole, kogu hoovi ja trepi täis.



Maris

Ikka, kui on võimalik. Panen neile sihvkasid, saiatükke.



Vaike

Jah, päevalilleseemnetega. Ostan poest. Mul on kodu vastas metsas ja puuoksa peal söödamaja.



Toivo

Toidan