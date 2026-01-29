Tänavaküsitlus: kas ja millega toidate aialinde?

Kas ja millega toidate aialinde?

Allar
Kuidas kunagi. Panen mingit linnutoidusegu. Poest ostan. Talvisel aialinnuvaatlusel pole osalenud.
 

 

 

Linda
Ei. Ma elan kortermajas ja mul ei ole seda võimalust.
 

 

 

 

Heli
Ei toida, sest nad kakavad igale poole, kogu hoovi ja trepi täis.
 

 

 

 

Maris
Ikka, kui on võimalik. Panen neile sihvkasid, saiatükke.
 

 

 

 

Vaike
Jah, päevalilleseemnetega. Ostan poest. Mul on kodu vastas metsas ja puuoksa peal söödamaja.
 

 

 

 

Toivo
Toidan

