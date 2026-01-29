Omavalitsused on lumest jagu saanud

Linnast on palju lund väljaveetud. Foto: Malle-Liisa Raigla

Omavalitsused on tänavuste lumekoristustööde kulgemisega rahul. Haapsalu asus sellest nädalast lumest puhastama ka terviseteed raudteejaamast Uuemõisani.

Haapsalul on kahe eraldi hankega leitud teede talihooldeks kaks lepingupartnerit: linnas OÜ Lääne Teed ja maapiirkonnas Rannavesi OÜ.

„Linna sees kehtib kuupõhine tariif ja linn maksab sisuliselt valmisoleku eest. Lepingus on loomulikult kirjas, millistel tingimustel ja millistel tänavatel tööd tehakse. Mõnel tänaval on ette nähtud ka lume väljaveo kohustus,” rääkis Lääne Elule Haapsalu aselinnapea Peep Aedviir.

„Vajadusel saab linn teenuseid juurde tellida, nende eest tuleb aga eraldi tasuda. Nii on jaanuaris tellitud juurde lume väljavedu,” lisas ta.

Maapiirkonnas maksab Haapsalu lumelükkajaile töötundide põhjal ja aruannete järgi.

Kas linn talve lõpuni lumekoristuseks eraldatud rahaga välja tuleb, sellele aselinnapea selget vastust ei andnud. „Ü