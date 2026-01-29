Läänlased tellivad dokumente iseteenindusse vähe

Kuula artiklit, 1 minutit ja 30 sekundit

Läänlased tellisid mullu Selverisse dokumente kolm korda enam kui aasta eest. Foto: PPA

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) eelmise aasta dokumentide väljastamise statistika näitab, et läänlased on ühed kehvemad iseteenindusest dokumentide tellijad.

Kui üle Eesti väljastati iga viies dokument Selverist, siis läänlased olid dokumentide toidupoodi tellimises tagasihoidlikumad – sinna telliti politsei- ja piirivalveameti andmeil 15 protsenti dokumentidest.

Läänemaal telliti kokku eelmisel aastal kokku 4812 dokumenti, millest teeninduses saadi kätte 4170 ja Selverist 642. Aasta v