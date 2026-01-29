Talvine aialinnuvaatlus oli viimaste aastate edukaim

Peaaegu kõik vaatluse käigus kogutud andmed jõuavad ornitoloogiaühinguni elektroonilisel kujul. Foto: Malle-Liisa Raigla

Möödunud nädalavahetusel peetud talvise aialinnuvaatluse järel oli kolmapäevaks Eesti ornitoloogiaühingule laekunud teateid enam kui 54 000 sulelise kohta, kellest olid märku andnud umbes 2700 vaatlejat.

Talvise aialinnuvaatluse eestvedaja Andres Kalamees ornitoloogiaühingust ütles Lääne Elule, et praeguseks kogutud tulemused on viimase 16 aasta keskmise lähedal. „Mis on iseenesest väga hea tulemus. Viimaste aastate suhtes on see kõvasti parem. Enne 2023. aastat olid koroona-aastad 2021 ja 2022, siis vaadeldi väga palju linde, sest inimesed olid kodus,” lausus Kalamees.

Vaatluskohtade arv on tema sõnul olnud pikaajalises vaates aastas keskmiselt 1647. „Praegu on meil umbes 1700 kohta vähemalt ja ma arvan, et umbes poolesaja andmed on võibolla veel laekumata. Seega vaatluskohtade arv on keskmisest kõrgem ja parem kui viimasel neljal aastal,” märkis