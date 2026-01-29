Heino Tamm: unistada võib, aga siis juba suurelt

Heino Tamm

Homme tuleb linnavalitsusel volikogu ees esimene tõsisem tuleproov. Linnavalitsus on esitanud volikogule kinnitamiseks nii eelarvestrateegia aastateks 2026–2029 kui ka linna 2026. aasta eelarve kulu ja tulu.

Koalitsioonileppes on kirjas koalitsiooni soov juhtida linnavalitsuse ja volikogu tööd koostöös kõigi rahvalt mandaadi saanud osapooltega, väärtustades nende arvamusi ja ettepanekuid. Kas see aga kohe õnnestub, on raske öelda, kui juba esimesed piksenooled sähvivad ning eelmine ja praegune linnavõim teineteist tegemata töös süüdistavad. Kurb küll, kui opositsioonis olevad endised staažikad linnajuhid nii varases faasis tüli üles keeravad. Ilmselt on keegi osapooltest kehtivat seadust valesti tõlgendanud?

Seadusandja on paika pannud kohaliku omavalitsuse volikogu valimispäeva, mis on valimisaasta oktoobri kolmas pühapäev. Sellest tärminist lähtuvalt on seadusandja määranud ka kohustuslike iga-aastaste toimingute ajavaruga tähtajad. Kohalike omavalitsust