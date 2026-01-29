Juhtkiri: suured ideed on puudu

Tänases Lääne Elus kirjutab pikaajalise kohaliku poliitika kogemusega Heino Tamm Haapsalu linna uuest eelarvest. Ta tõdeb, et see on talle paraku pettumus, sest eelarves ei kajastu suured ideed, millest räägiti enne valimisi.

Kahjuks tuleb Tammega nõustuda. Ühest küljest on mõistetav, et Haapsalu eelarve on üsna pingeline, nagu praegusel ajal paljudel omavalitsustel. Ja küllap arvas uus linnavõim, et tal on võimekust enamaks, kuid võimule saades tabas neid reaalsus: et ainus suur projekt, mille saab selle eelarvega ette võtta, on oma töötajate palkade tõstmine. Eks seegi on paljudes omavalitsustes samamoodi.

Sellegipoolest tahaks nagu Tammgi näha Haapsalu eelarves suuri ideid, kasvõi virvendustki neist, kasvõi üheainsa suure idee algust. Millegi sellise algust, mis võiks meid järgmisel kümnendil paremasse majanduslikku seisu vedada. Olgu see siis