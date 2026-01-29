Omavalitsused kipuvad prognoositavat tulu üle hindama

Haapsalu finantsjuht Martin Schwindti sõnul oli eelmise aasta detsembris ootamatult väike tulumaksu laekumine. Foto: Malle-Liisa Raigla

Läänemaa omavalitsused prognoosivad tänavu suuremat tulu- ja maamaksu laekumist kui aasta tagasi, mil prognoosidega pandi paari protsendiga mööda.

Eelarve koostamise aegsest prognoosist enam laekus maksuraha mullu Lääne-Nigula, Lääneranna ja Vormsi vallale. Haapsalu jäi prognoosidele alla. Seejuures ülehindas Haapsalu tulumaksu laekumist, aga teised omavalitsused lootsid tegelikkusest suuremat tulu just maamaksust.

„Ei tea, mis juhtus: detsembris oli ootamatult madal laekumine,” ütles Haapsalu finantsjuht Martin Schwindt.

Schwindt loetles, et tulumaksu laekumise prognoose tehes arvestatakse elanike arvu muutust, pensionäride arvu ja keskmise väljamakse summat, palgasaajate arvu ja keskmist palka. „Prognoosimatud on FIEd,” ütles Schwindt. Nende puhul teab finantsjuht vaid seda, kui palju aasta varem maksutulu laekus.

