Läänlased saavad riigilt tagasi 2,3 miljonit

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Arvo Tarmula foto

Neljapäeval alustas maksu- ja tolliamet enammakstud tulumaksu tagastamist. Selleks ajaks olid läänlased esitanud kokku veidi üle 8000 tuludeklaratsiooni, mille alusel kuulub tagasimaksmisele 2,3 miljonit eurot ja juurde tuleb maksta veidi üle 262 000 euro.

Eraldi tuli deklaratsioonil täita saadud üüritulu ning platvormide kaudu teenitud tulu. Ameti andmeil oli neljapäevase seisuga platvormidelt teenitud tulu läänlased deklareerinud ligi 120 000 euro eest ning üüritulu oli samaks ajaks deklareeritud 309 000 euro ulatuses.

Enam makstud tulumaksu hakati tagastama neile, kes esitasid deklaratsiooni elektrooniliselt ja kelle deklaratsioone ei saadetud täiendavasse kontrolli. Raha tagastamise kii

