Tulumaksu tõus jääb ära

Valitsus jõudis järgmise aasta riigieelarve põhimõtteliste kokkulepeteni. Selle järgi jääb ära plaanitud tulumaksutõus.

Majanduskasvu hoogustamiseks jääb nii ettevõtete kui füüsiliste isikute tulumaksu määraks 22%. Koos tulumaksuvaba miinimumi taastamisega väheneb Eesti maksukoormus 1,4 protsendipunkti. Tulumaksulangetus jätab valitsuse hinnangul majandusse ca 780 miljonit eurot.

Lisaks plaanib valitsus taastada üldise tulumaksuvaba miinimumi, mis on järgmisel aastal 700 eurot.

Riigi toimimiseks hädavajalikes ametites – õpetajatel, politseinikel, päästjatel ja kultuuritöötajatel – kasvavad palgad.

Eelarve näeb ette politseinike, päästjate, kultuuritöötajate ja õpetajate palgafondi kuni 10%-se kasvu. Ka pensionid kasvavad vastavalt kehtivale indeksile.

„Järgmise aasta eelarves on valitsuse tähelepanu keskmes kaitse, majanduse ja sissetulekute kasv,“ ütles peaminister Kristen Michal. „Me ei anna grammigi järele Eesti iseseisvuse ja vabaduse tagamises. Kaitsekulud tõusevad vähemalt 5%-ni SKP-st.”

Kaitsekulud kasvavad 2026. aasta eelarves võrreldes tänavuse aastaga 844,5 miljonit eurot.

Valitsus plaanib järgmise aasta riigieelarve heaks kiita kolmapäeval, 24. septembril ning päev hiljem annab peaminister selle üle riigikogule.