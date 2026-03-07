Nõva sadamat tahab ehitada kolm firmat

Nõva sadam. Urmas Lauri

Esmaspäeval lõppenud Nõva sadama kolmanda etapi ehitushankel osales kolm firmat: Insenerehituse AS, OÜ BauEst ja H Ehitus OÜ. Neist BauEst on ehitanud ka Nõva sadama esimese ja teise etapi.

Sadama kolmanda etapi ehituseks on Lääne-Nigula vald arvestanud 400 000 eurot – pool sellest on PRIA toetus ja pool valla raha. Jaanuaris andis volikogu loa tagada eelarvest ehituseks vajaminev omaosalus 200 000 eurot, tingimusel, et vald saab raha tagasi Nõva sadama lähedal asuvate kruntide müügist.

Lääne-Nigula abivallavanema Neeme Suure sõnul ületasid kõik kolm pakkumust sadamaehituse eelarvet. „Kõige odavam neist on 80 000 kallim,” sõnas ta.

„Eks peame nüüd kaaluma, kuidas edasi käituda,” üt