Vald küsis vesinikutrassi arvamuseks lisaaega

Janno Randmaa. Juhan Hepner

Lääne Nigula vallavalitsus küsis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) käest aprilli lõpuni ajapikendust, et avaldada arvamust läbi Läänemaa kulgeda võiva Põhjamaade-Balti vesinikutrassi riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kohta.

„Volikogu majanduskomisjonis on järgmisel nädalal arutelu. Kui sealt nüüd tuleb mingisuguseid arvamusi, saame korraga need edastada,” selgitas vallavanem Janno Randmaa.

Elering esitas 2025. aasta lõpus MKMile taotluse Soomest läbi Baltimaade ja Poola Saksamaale kulgeva vesiniku ülekandetaristu Eesti osa riigi eriplaneeringu algatamiseks. Üks võimalik trass läheb läbi Lääne-Nigula ja Lääneranna valla.