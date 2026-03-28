Haapsalu tõstis töötajate palka

Linna töötajate palk tõuseb. Foto: Malle-Liisa Raigla

Reedel otsustas Haapsalu volikogu tõsta Haapsalu linnavalitsuse ametnike palgavahemikke, mis annab aluse töötajate palgatõusuks.

Haapsalu finantsjuht Martin Schwindt ütles, et linnavalitsuse töötajatel tõuseb palk keskmiselt 21 protsenti.

Linnapea Olavi Seisonen lisas, et järgmisel aastal nii suurt palgatõusu ilmselt oodata ei ole, sest praegu tasandatakse aastaid tõusmata jäänud palka.

