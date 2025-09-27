Reservfondist raha kulutamine küttis volikogus kirgi

Reedesel Haapsalu volikogu istungil vastu võetud teises lisaeelarves tekitas volinikes küsimusi tavapäratult suur reservfondi kasutamine ja selle miinimumini kulutamine.

Üle aastate tehti lisaeelarve kahe lugemise vahel kaheksa muudatusettepanekut, mis kõik palusid reservfondi kuluread taastada ja panna tehtud kulutused õigele eelarvereale.

„Linnavalitsuse seisukoht oli neid mitte toetada,“ ütles Haapsalu finantsjuht Martin Schwindt. Ta põhjendas, et reservfondi kasutamise õigus on antud linnavalitsusele ja seda kontrollib revisjonikomisjon. „Linnavalitsus ei näinud, et on rikutud seda korda,“ ütles Schwindt.

Revisjonikomisjoni hinnang volikogus küll kõlas, kuid eraldi koosolekut nad lisaeelarve pärast ei olnud kokku kutsunud. „Jokk,“ ütles revisjonikomisjoni esimees Toomas Vallimäe (EKRE).

Volikogu jättis kõik muudatusettepanekud vastu võtmata. Osa ettepanekuid oli ka