Koonga linnufarm tahab kolm korda suuremaks kasvada

Kunagise Koonga sugulinnufarmi ära ostnud Läti munatootja plaanib seal tootmist kolmekordistada ning kasvatada Koonga ligi 50 000 kanaga farmiks.

Läti munatootja Balticovo ostis eelmise aasta suvel ära ettevõtte koos Koongas Vana-Farmi kinnistul asuva lauda ja linnukasvatuseks vajaliku keskkonnaloaga. Juba eelmise aasta sügisel tõid uued omanikud aastaid tühjalt seisnud lauta kanad ja alustasid munatootmisega.

Koongas peetav lindla on Läti firma esimene Eesti kanala, kuid mõttes on Eestis veelgi laieneda. „Koonga kasuks rääkis peamiselt hoone kvaliteet ja olemasolev tehniline varustus, mis võimaldas kanade vastuvõttu peaaegu kohe alustada,” ütles ettevõtte esindaja, Koonga farmi juhataja Mihkel Männisalu.

Artikkel jätkub peale reklaami

Varem kasvatati haudemune

Ehkki farmis oli kanu peetud ja keskkonna luba lindude pidamiseks olemas, oli farm aastaid tühjalt seisnud. Keskkonnaloa lindude pidamiseks sai laut 2008