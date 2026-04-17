Riigikohus ei vabastanud Kairi Kuusemaad enne tähtaega vanglast

Kairi Kuusemaa Haapsalu kohtumajas. Foto: Malle-Liisa Raigla.

Riigikohus jättis reedel jõusse ringkonnakohtu määruse, millega tühistati Kairi Kuusemaa tingimisi ennetähtaegne vangistusest vabastamine, kuid muutis selle põhjendusi.

Riigikohtu määrusega võetakse otsusest välja põhjendus, mille järgi peab karistusest ennetähtaegseks vabastamiseks olema süüdimõistetu retsidiivsusrisk olematu. Samuti täiendas kolleegium ringkonnakohtu põhjendusi sellega, miks ei ole karistuse eesmärgid veel saavutatud.

Kairi Kuusemaa kaitsja, vandeadvokaat Margus Sorga esitas määruskaebuse Tallinna ringkonnakohtu 2025. aasta 17. detsembri määruse peale. Nimelt soovisid Tallinna vangla ja Kuusemaa ise, et naine vabastataks tingimi