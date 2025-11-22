Prokuratuur kaebas Kairi Kuusemaa vabastamise edasi

Kuula artiklit, 1 minutit ja 19 sekundit 0:00 / 1:19

Harju maakohus otsustas 7. novembril vabastada Kairi Kuusemaa tingimisi ennetähtaegselt elektroonilise valvega, prokuratuur kaebas aga otsuse edasi, kirjutab Postimees.

Prokurör Kristina Kivi selgitas Postimehele, et kinnipeetava vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise üks sisulisi eeldusi on lisaks õiguskuulekale käitumisele ka individuaalse täitumiskava täitmine. „Suve lõpul jõustunud kohtuotsus ei ole võimaldanud Tallinna vanglal veel riskide sisuliseks maandamiseks vajalikke tegevusi läbi viia,” põhjendas Kivi.

Prokuratuur leiab Kivi sõnul sedagi, et kohtu järeldused ei ole kooskõlas vangla esitatud materjalides tooduga.

Kui kohtumäärus oleks jõustunud, tulnuks Kuusemaal kahe aasta jooksul järgida kontrollnõuded: elama kohtu määratud alalises elukohas; ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.