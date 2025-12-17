Tallinna ringkonnakohus jättis Kairi Kuusemaa ennetähtaegselt vabastamata

Kairi Kuusemaa Haapsalu kohtumajas. Foto: Malle-Liisa Raigla

Tallinna ringkonnakohus tühistas kolmapäevase määrusega Harju maakohtu määruse ja jättis oma lapse tapmises süüdi mõistetud Kairi Kuusemaa vangistusest enne tähtaega vabastamata.

Ringkonnakohus tegi määruse, millega jättis Kuusemaa tingimisi vangistusest vabastamata. Maakohtu määruse järgi oleks Kuusemaa vabanenud elektroonilise valvega.

Ringkonnakohus leidis, et maakohus tegi kaalutlusvea, mis tõi kaasa põhjendamatu lahendi koostamise. Ringkonnakohtu hinnangul ülehindas maakohus Kuusemaa vangla-aegset käitumist, tema kahetsuse siirust ja vabaduses ees ootavaid olusid ning alahindas teo asjaolusid, süüdlase isikut, riskikäitumisega seotud probleemidega tegelemata jätmist.

Ringkonnakohus märkis, et Kuusemaad