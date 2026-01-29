Lapsetapja pere nõudis politseilt ja prokuratuurilt hüvitist

Kairi Kuusemaa vanemad nõuavad kohtu kaudu politseilt ja prokuratuurilt hüvitist. Foto: Malle-Liisa Raigla

Kuusemaade pere, kes on juba ka netikommentaatorite vastu kohtus käinud, nõudsid kahju hüvitamist veel politsei- ja piirivalveametilt (PPA) ning prokuratuurilt, kuid Tallinna halduskohus jättis kaebuse rahuldamata, kirjutab Postimees.

Üle-eelmisel aastal pöördusid lapse tapmises süüdi mõistetud Kairi Kuusemaa vanemad Anita ja Teet ning tema teised pereliikmed Tallinna halduskohtusse, nõudes PPA-lt ja prokuratuurilt mittevaralise kahju hüvitamist.

Kuusemaade hinnangul rikkusid PPA ja prokuratuur Kairi Kuusemaa õigusi, avaldades riigiametnikena kriminaalmenetluse ajal kahtlustatava kohta teavet, mida nende arvates ei tohi avaldada.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kuusemaade sõnul tõi see kaasa olukorra, kus meedia ja laiem avalikkus rikkusid nii Kairi Kuusemaa kui ka tema pere süütuse presumptsiooni ning kahjustasid nende au ja head nime.

Postimehele teadaolevalt häiris Kuusemaade peret näiteks ühe politseiniku antud intervjuu, mis rääkis sellest, et surnud imiku kehalt leiti DNA proov, mis võib kuuluda lapse ilmale toonud emale. Kohtusse pöörduti ka näiteks pressiteate pärast, kus ant