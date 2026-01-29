Katrina Lehis on spordipreemia laureaat

Kuula artiklit, 1 minutit ja 3 sekundit

Katrina Lehis. Foto: BizziTeam

Valitsus otsustas täna anda välja kuus riiklikku spordi aastapreemiat, teiste hulgas saab preemia Haapsalust pärit vehkleja Katrina Lehis.

Preemia määramisel arvestati sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust sporditöö korraldamisel ning panust spordi propageerimisse, spordipedagoogikasse või sporditeadusesse.

Lehis sai preemia hõbemedali võitmise eest nii vehklemise Euroopa meistrivõistlustel kui ka maailmameistrivõistlustel.

Artikkel jätkub peale reklaami

Lisaks Lehisele sai preemia iluuisutaja Niina Petrõkina, tema treener Svetlana Varnavskaja, ujuja Ralf Tribuntsov, kurtide kergejõustiku olümpiamängudel medaleid saanud Tanel Visnap koos treener Tiina